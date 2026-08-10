В Адыгее начали капремонт 31-метрового моста через реку Улька

На участке дороги Белореченск—Гиагинская—Дружба в Адыгее ремонтируют мост через реку Улька. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и предусматривают обновление 31-метрового сооружения, сообщает пресс-служба регионального минстроя.

Чтобы сохранить движение на время ремонта, подрядчик построил временный мост и подъезды к переправе. Сейчас специалисты демонтируют конструкции старого моста и готовят его к основным работам.

Проект предусматривает усиление опор с бурением и последующим омоноличиванием, монтаж балок пролетного строения, устройство выравнивающего бетонного слоя и нового асфальтобетонного покрытия на мосту и подходах. После завершения ремонта временный мост демонтируют, а движение перенесут на обновленное сооружение.

В 2026 году в Адыгее по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется привести к нормативному состоянию четыре моста общей протяженностью около 160 погонных метров. Два из них находятся в Гиагинском районе, еще по одному — в Кошехабльском и Шовгеновском районах. В ходе работ предусмотрены демонтаж старых конструкций, возведение новых пролетных строений, устройство проезжей части и элементов безопасности.

Никита Бесстужев