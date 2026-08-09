Экс-игрок УНИКСа Маркос Найт перешел в «Локомотив-Кубань»

Американский защитник Маркос Найт, выступавший за казанский УНИКС в сезонах 2023–2025, продолжит карьеру в краснодарском «Локомотиве-Кубани». О переходе объявила пресс-служба краснодарского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маркос Найт во время матча между командами УНИКС и "Зенит" в 2023 году

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Маркос Найт во время матча между командами УНИКС и "Зенит" в 2023 году

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В составе УНИКСа 36-летний Найт стал чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23. Также в России он выступал за «Самару». Прошлый сезон американец провел в китайском «Шаньси Лунгс».

«Прежде всего хочу сказать, что мы завершили комплектование состава легионеров, поэтому новый сезон начнем с пятью иностранными игроками. Маркос — очень хорошо знакомое всем лицо. Он много лет выступал в Единой лиге ВТБ и становился здесь чемпионом», — отметил главный тренер «Локомотива-Кубани» Томислав Томович.

Влас Северин