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От налета БПЛА в Новороссийске в воскресенье утром пострадал человек

Один человек пострадал утром в воскресенье при падении обломков беспилотника в Новороссийске, ему оказали медицинскую помощь без госпитализации. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Власти города сообщили о разрушении фрагментов дрона на двух промышленных объектах и частном домовладении в поселке Верхнебаканском. В результате инцидента загорелась хозяйственная постройка, пожарные расчеты оперативно ликвидировали открытое горение.

Оперативный штаб Краснодарского края уточнил детали ущерба: повреждены остекление и навес в двух частных домах, а также выбито окно подъезда в многоквартирном здании. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

Андрей Петров

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