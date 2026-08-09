В ДТП во Владикавказе пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате ДТП во Владикавказе утром 9 августа. Об этом сообщили в МВД по Северной Осетии.

Авария произошла на улице Владикавказской. По предварительным данным, 31-летний водитель иномарки выехал на перекресток с улицей Цоколаева на запрещающий сигнал светофора, не предоставив преимущество встречному транспорту.

После этого иномарка столкнулась с ВАЗ-21074 под управлением 46-летнего мужчины. В результате аварии водитель отечественного автомобиля и трое пассажиров иномарки были доставлены в Республиканскую клиническую больницу Владикавказа. Все четверо госпитализированы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Валерий Климов