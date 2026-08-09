В Ярославской области наградили свыше 100 специалистов строительной отрасли

В Ярославле прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя, в ходе которого свыше 100 лучших работников отрасли получили федеральные и региональные награды. Мероприятие прошло 6 августа в КЗЦ «Миллениум».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Михаил Евраев поздравил специалистов с праздником, отметив, что регион занимает седьмое место в Центральном федеральном округе по объему ввода жилья.

«В канун Дня строителя, который в этом году отмечает 70-летие, поздравили лучших работников отрасли. Профессия строителей — созидательная. Благодаря их труду в Ярославской области появляются новые школы, детские сады, учреждения культуры и спорта, жилье и общественные пространства. Благодарю строителей за профессионализм и преданность делу»,— написал Михаил Евраев.

Он сообщил, что всего сейчас в регионе строят более 20 крупных объектов. В частности, завершается строительство нового корпуса школы №5 в Угличе и стационара Ярославской детской областной клинической больницы. В 2025 году в регионе были сданы три школы, МФЦ и общественно-культурный центр.

«Базой для стройки служит проектная работа. Специалисты областного Проектного института только за прошлый год разработали более 210 проектов, в числе которых — школа на 1100 мест и современная поликлиника в микрорайоне Красный Бор»,— сообщил зампред правительства — министр строительства и ЖКХ региона Александр Баланцев.

Параллельно идет реставрация памятников архитектуры и переход к комплексному развитию территорий вместо точечной застройки. Так, в Рыбинске уже ввели в эксплуатацию три дома в новых кварталах, а в Тверицах в Ярославле ЖК только строится. Мэр города Артем Молчанов подчеркнул влияние строительной отрасли на развитие населенных пунктов.

«От стабильности этой сферы и профессионализма ее участников зависят решение вопросов по расселению ветхого жилья, появление новых социальных объектов и рабочих мест, возведение мостов, архитектурный облик населенных пунктов и многое, многое другое»,— прокомментировал господин Молчанов.

В 2026 году стартовала новая адресная программа по переселению граждан из аварийного фонда до 2030 года с финансированием более 1,7 млрд рублей. За первое полугодие для детей-сирот уже приобретено свыше 100 квартир.

Алла Чижова