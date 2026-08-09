Жителя Коркино будут судить за незаконную вырубку тополей

Следователи ОМВД России «Саткинский» окончили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Коркино. Его обвиняют в незаконной рубке тополей (ч. 3 ст. 260 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Установлено, что южноуралец арендовал в Байкале землю под строительство магазина-склада. Он решил вырубить деревья, чтобы к объекту было удобно подъезжать. Ущерб от действий фигуранта составил 714 тыс. руб. Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу.