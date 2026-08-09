Свердловское МинЖКХ: вода подается в Екатеринбурге в объеме 85% от нормы

В Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области заявили, что вода в Екатеринбурге подается в город в объеме 85% от нормы, а снижение давления зафиксировано лишь в отдельных микрорайонах. О проблемах с водой стало известно 7 августа: администрация заявила, что из-за низкого качества исходной воды, поступающей с водозабора, из строя вышли восемь из 20 фильтров на станции водоподготовки «Водоканала». Воды не было в Кировском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах, а также частично в Верх-Исетском, Октябрьском и Ленинском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал МУП «Водоканал» Фото: Telegram-канал МУП «Водоканал»

По данным регионального департамента информационной политики, насосные станции подкачки МУП «Водоканал» работают на 95% своей технической мощности, а около тысячи специалистов обеспечивают круглосуточную подачу воды надлежащего качества. Особое внимание уделяется Пионерскому району, Химмашу и микрорайонам Вторчемет и Втузгородок. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предупредил, что 9 августа в течение дня давление подачи воды в связи с технической необходимостью будет понижено, поэтому сохранится локальное ограничение подачи ХВС.

Для объектов здравоохранения организовано альтернативное обеспечение холодной водой силами 10 автоцистерн. На Западной фильтровальной станции продолжаются работы по промывке отстойников и фильтров, при этом запасы реагентов достаточны.

Жителям предоставляется бесплатная питьевая вода через городские водоматы или в бутилированном виде в Пионерском районе. Раздача осуществляется в ТЦ «Парк Хаус», ТЦ «Аида», ГЦБ №7, ТЦ «Современник» и по адресу ул. Советская, дом 10.

Представители МУП «Водоканал» заявляли, что завершить все работы планируют к 20:00 9 августа.

По данным прокуратуры, причиной сбоя водоснабжения стало многократное превышение показателей исходной воды, организована проверка.