3 тысячи спортсменов приняли участие в полумарафоне в Рыбинске

В XII полумарафоне «Великий хлебный путь», состоявшемся 8 августа в Рыбинске, приняли участие 3 тыс. спортсменов и любителей из 51 региона. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

«Бежали дистанции от 3 км до классического полумарафона 21,1 км. 660 спортсменов из социальных категорий — школьники, студенты, ветераны спорта и воспитанники школ адаптивной физкультуры — бежали при поддержке областного правительства»,— рассказал господин Рудаков.

Он добавил, что и сам принял участие в полумарафоне, выйдя на старт дистанции 5 км. Мероприятие впервые проходило вечером, а спортсмены, пробежав по набережной и историческому центру, финишировали на закате.

Следующий забег серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» состоится 23 августа в Ростове Великом.

Алла Чижова