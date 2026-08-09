Сильные ливни прогнозируют в Свердловской области 10 и 11 августа

В Свердловской области 10 и 11 августа ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, а также ливни и грозы, сообщили в Уральском гидрометцентре. В понедельник, 10 августа, в регионе будет облачно с прояснениями. На большей части области пройдут дожди, местами сильные и очень сильные, ожидаются сильные ливни и грозы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На востоке региона в понедельник ночью возможны небольшие осадки. Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, на юге — до +18, днем — от +15 до +20 градусов, на юге — до +25. Порывы ветра днем могут достигать 14 м/с.

В Екатеринбурге 10 августа прогнозируются дождь и гроза. Ночью ожидается около +17 градусов, днем — до +22.

Во вторник, 11 августа, ночью в регионе сохранятся дожди, местами сильные, днем осадки станут кратковременными и пройдут лишь местами. Температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, днем — +18…+23.

В Екатеринбурге 11 августа также ожидается дождь. Температура воздуха ночью составит около +13 градусов, днем — до +22.

По прогнозу синоптиков, уже 12 августа погода улучшится. Существенных осадков не ожидается, температура днем повысится до +20…+25 градусов. В Екатеринбурге воздух прогреется до +23 градусов.