На Дону объявили штормовое предупреждение из-за пятого класса пожароопасности

В Ростовской области до конца 9 августа и в течение 10 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Об этом сообщили спасатели региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Предупреждение действует в 21 муниципальном образовании. В зоне риска находятся Каменский, Милютинский, Обливский, Морозовский, Тацинский, Константиновский, Усть-Донецкий, Семикаракорский, Багаевский, Веселовский, Мартыновский, Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский, Орловский, Зимовниковский и Дубовский районы, а также Приазовье — северная часть Азовского района.

В период действия предупреждения жителям рекомендуют не разводить костры и не использовать мангалы, не бросать в лесу горящие спички и окурки и не выжигать сухую растительность на участках.

Валерий Климов