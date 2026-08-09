Сахар и соль подорожали в Ростовской области за неделю

В Ростовской области за неделю выросли средние цены на сахар, соль и несколько видов мяса. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сахар-песок подорожал с 76,38 до 77,98 руб. за кг. Самые низкие цены зафиксированы в Ростове-на-Дону — 75,68 руб. и Миллерово — 77,04 руб. Самый дорогой сахар оказался в Волгодонске и Таганроге — 80,88 и 80,56 руб. соответственно.

Средняя стоимость килограмма соли увеличилась с 23,42 до 23,81 руб. Дешевле всего ее продавали в Миллерово — по 22,34 руб. и Сальске — по 22,54 руб. Самые высокие цены отмечены в Ростове-на-Дону — 24,60 руб. и Таганроге — 23,77 руб. Из мяса за неделю подорожала говядина — с 712,70 до 712,81 руб. за кг. В Ростове-на-Дону ее средняя стоимость составила 719,34 руб., в Таганроге — 727,57 руб.

Свинина подорожала с 435,73 до 438,33 руб. за кг. Самые высокие цены зафиксированы в Шахтах — 466,31 руб. и Таганроге — 460,27 руб. Средняя цена куриного мяса выросла с 256,89 до 258,86 руб. за кг. В Таганроге и Волгодонске стоимость килограмма достигала 270,37 и 269,80 руб. соответственно.

Стоимость баранины за неделю не изменилась и составила 803,30 руб. за кг.

Валерий Климов