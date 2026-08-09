Уральский полпред и губернаторы поздравили застройщиков с Днем строителя

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога и главы регионов УрФО поздравили работников строительной отрасли с Днем строителя, отметив их вклад в развитие территорий, жилищное строительство и создание инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Полпред подчеркнул, что в УрФО сохраняются высокие темпы строительства. По его словам, за первое полугодие 2026 года на Урале введено более 4 млн кв. м жилья. Кроме того, продолжается строительство объектов социальной и транспортной инфраструктуры. В частности, в этом году планируется завершить работы на участке трассы М-12 «Восток» между Екатеринбургом и Тюменью. Артем Жога также поблагодарил строителей, участвующих в восстановлении Донбасса и других территорий.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что строители создают «пространства, в которых хочется жить, учиться, работать и растить детей», поблагодарив представителей отрасли за новые жилые дома, школы и больницы.

Глава Тюменской области Александр Моор заявил, что труд строителей является вкладом в развитие региона и страны. Он напомнил, что специалисты региона участвовали в строительстве Крымского моста и продолжают работать над восстановлением подшефного Краснодонского муниципального округа ЛНР.

«Большой стройкой» назвал Ямал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. По его словам, за последние годы в регионе открыты десятки школ, больниц и спортивных комплексов, благоустроены тысячи дворов и расселен миллион квадратных метров аварийного жилья. К столетию округа власти планируют построить еще 1 млн кв. м жилья.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук, поздравляя строителей с 70-летием профессионального праздника, отметил, что строительная отрасль остается одним из ключевых драйверов развития Югры. По его словам, в ней заняты почти 57 тыс. жителей региона, а благодаря их работе округ становится «уютнее, комфортнее и красивее».

В Екатеринбурге масштабно отметили День строителя накануне, 8 августа. Хедлайнером праздника стала группа Uma2rman.