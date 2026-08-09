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Уральский полпред и губернаторы поздравили застройщиков с Днем строителя

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога и главы регионов УрФО поздравили работников строительной отрасли с Днем строителя, отметив их вклад в развитие территорий, жилищное строительство и создание инфраструктуры.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Полпред подчеркнул, что в УрФО сохраняются высокие темпы строительства. По его словам, за первое полугодие 2026 года на Урале введено более 4 млн кв. м жилья. Кроме того, продолжается строительство объектов социальной и транспортной инфраструктуры. В частности, в этом году планируется завершить работы на участке трассы М-12 «Восток» между Екатеринбургом и Тюменью. Артем Жога также поблагодарил строителей, участвующих в восстановлении Донбасса и других территорий.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что строители создают «пространства, в которых хочется жить, учиться, работать и растить детей», поблагодарив представителей отрасли за новые жилые дома, школы и больницы.

Глава Тюменской области Александр Моор заявил, что труд строителей является вкладом в развитие региона и страны. Он напомнил, что специалисты региона участвовали в строительстве Крымского моста и продолжают работать над восстановлением подшефного Краснодонского муниципального округа ЛНР.

«Большой стройкой» назвал Ямал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. По его словам, за последние годы в регионе открыты десятки школ, больниц и спортивных комплексов, благоустроены тысячи дворов и расселен миллион квадратных метров аварийного жилья. К столетию округа власти планируют построить еще 1 млн кв. м жилья.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук, поздравляя строителей с 70-летием профессионального праздника, отметил, что строительная отрасль остается одним из ключевых драйверов развития Югры. По его словам, в ней заняты почти 57 тыс. жителей региона, а благодаря их работе округ становится «уютнее, комфортнее и красивее».

В Екатеринбурге масштабно отметили День строителя накануне, 8 августа. Хедлайнером праздника стала группа Uma2rman.

Фотогалерея

На праздник — стройся

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День строителя в Екатеринбурге отпраздновали 8 августа

День строителя в Екатеринбурге отпраздновали 8 августа

Фото: Марина Молдавская

В центре города работали интерактивные площадки от уральских застройщиков

В центре города работали интерактивные площадки от уральских застройщиков

Фото: Марина Молдавская

На площадках было много детских зон, организованных для детей

На площадках было много детских зон, организованных для детей

Фото: Марина Молдавская

Скалодром на площадке строительной компании &quot;Паритет&quot;

Скалодром на площадке строительной компании "Паритет"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Празднование Дня строителя в Екатеринбурге

Празднование Дня строителя в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Участники забега на беговелах с родителями на площадке компании &quot;Астра-Девелопмент&quot;

Участники забега на беговелах с родителями на площадке компании "Астра-Девелопмент"

Фото: Марина Молдавская

Детская площадка на выставке строительной техники

Детская площадка на выставке строительной техники

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Площадка компании &quot;Лемана ПРО&quot; в Историческом сквере

Площадка компании "Лемана ПРО" в Историческом сквере

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Трехметровая перчатка &quot;Урал&quot; на стенде компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Трехметровая перчатка "Урал" на стенде компании "Атомстройкомплекс"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Посетители на выставке строительной техники в центре Екатеринбурга в День строителя

Посетители на выставке строительной техники в центре Екатеринбурга в День строителя

Фото: Марина Молдавская

День строителя в Екатеринбурге отмечают с размахом каждый год

День строителя в Екатеринбурге отмечают с размахом каждый год

Фото: Марина Молдавская

В отличие от прошлых выходных, когда в Екатеринбурге отмечали День города, на День строителя (по крайней мере, первую половину дня) выпала хорошая погода

В отличие от прошлых выходных, когда в Екатеринбурге отмечали День города, на День строителя (по крайней мере, первую половину дня) выпала хорошая погода

Фото: Марина Молдавская

Празднование Дня строителя в Екатеринбурге

Празднование Дня строителя в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Среди сотрудников строительной отрасли разыграли автомобили

Среди сотрудников строительной отрасли разыграли автомобили

Фото: Марина Молдавская

Участник конкурса забрасывает мяч в баскетбольное кольцо на строительном кране

Участник конкурса забрасывает мяч в баскетбольное кольцо на строительном кране

Фото: Марина Молдавская

Стенд &quot;Люди новой волны&quot; на площадке компании &quot;База Девелопмент&quot;

Стенд "Люди новой волны" на площадке компании "База Девелопмент"

Фото: Марина Молдавская

Дети на площадке застройщика &quot;Атлас Девелопмент&quot;

Дети на площадке застройщика "Атлас Девелопмент"

Фото: Марина Молдавская

Празднование Дня строителя в Екатеринбурге

Празднование Дня строителя в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Праздничный концерт на берегу реки Исеть

Праздничный концерт на берегу реки Исеть

Фото: Марина Молдавская

Празднование Дня строителя в Екатеринбурге

Празднование Дня строителя в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фотозона на площадке &quot;Синара-Девелопмент&quot;

Фотозона на площадке "Синара-Девелопмент"

Фото: Марина Молдавская

Завершился праздник концертом группы Uma2rman

Завершился праздник концертом группы Uma2rman

Фото: Марина Молдавская

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День строителя в Екатеринбурге отпраздновали 8 августа

Фото: Марина Молдавская

В центре города работали интерактивные площадки от уральских застройщиков

Фото: Марина Молдавская

На площадках было много детских зон, организованных для детей

Фото: Марина Молдавская

Скалодром на площадке строительной компании "Паритет"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Дня строителя в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники забега на беговелах с родителями на площадке компании "Астра-Девелопмент"

Фото: Марина Молдавская

Детская площадка на выставке строительной техники

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Площадка компании "Лемана ПРО" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Трехметровая перчатка "Урал" на стенде компании "Атомстройкомплекс"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке строительной техники в центре Екатеринбурга в День строителя

Фото: Марина Молдавская

День строителя в Екатеринбурге отмечают с размахом каждый год

Фото: Марина Молдавская

В отличие от прошлых выходных, когда в Екатеринбурге отмечали День города, на День строителя (по крайней мере, первую половину дня) выпала хорошая погода

Фото: Марина Молдавская

Празднование Дня строителя в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Среди сотрудников строительной отрасли разыграли автомобили

Фото: Марина Молдавская

Участник конкурса забрасывает мяч в баскетбольное кольцо на строительном кране

Фото: Марина Молдавская

Стенд "Люди новой волны" на площадке компании "База Девелопмент"

Фото: Марина Молдавская

Дети на площадке застройщика "Атлас Девелопмент"

Фото: Марина Молдавская

Празднование Дня строителя в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничный концерт на берегу реки Исеть

Фото: Марина Молдавская

Празднование Дня строителя в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фотозона на площадке "Синара-Девелопмент"

Фото: Марина Молдавская

Завершился праздник концертом группы Uma2rman

Фото: Марина Молдавская

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