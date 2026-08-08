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Росавиация закрыла ярославский аэропорт

В ярославском аэропорту ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов и действуют с 20:39 8 августа. Согласно данным онлайн-табло, в 22:40 должен прилететь самолет из Казани. На 21:00 запланирован вылет в Санкт-Петербург, на 23:20 — в Казань. Пока информация об изменениях в расписании не отражена на сайте аэропорта.

Режим беспилотной опасности в Ярославской области 8 августа не объявлялся.

Алла Чижова

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