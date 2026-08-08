ФК «Сочи» обыграл московское «Торпедо»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 5-го тура Первой лиги в подмосковных Химках переиграл «Торпедо». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

В стартовом составе южан произошли несколько изменений по сравнению с матчем прошлого тура: первых минут на поле вышли Игорь Калинин, Захар Федоров и серб Неманья Стоич.

Команды начали игру на встречных курсах. Лишь в середине первого тайма «барсы» смогли открыть счет в этом противостоянии благодаря Александру Осипову, для которого этого забитый мяч в стал вторым в сезоне. «Торпедо» больше владело мячом и незадолго до перерыва восстановило равновесие. После розыгрыша углового защитник «автозаводцев» Сергей Бородин не оставил шансов голкиперу гостей Александру Дегтеву. После смены сторон «черноморцы» смогли снять все вопросы о победителе, когда отличился Руслан Магаль. В итоге — успех «Сочи» со счетом 2:1.

В следующем туре Первой лиги подопечные Игоря Осинькина сыграют 15-го августа на «Фиште» против ульяновской «Волги». После пяти туров «Сочи» идет на 7-й строчке в турнирной таблице. Будущий соперник занимает 15-е место в табели о рангах.

Евгений Леонтьев