Главные новости за 8 августа. Кавказ

Грант РНФ поддержит производство растительного кефира на Ставрополье. Ставропольский ученый Андрей Нагдалян победил в конкурсе «Лидеры агропромышленного комплекса» и получил мегагрант.

В Ставропольском крае два человека погибли в результате ДТП в Шпаковском округе, еще двух госпитализировали.

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайства следствия и поместил под стражу пятерых фигурантов уголовного дела о незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенном организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 222 и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).

В Дагестане земельный участок площадью 5,8 га в районе ипподрома в Махачкале в границах территории КРТ «Лазурный берег» вернули в собственность государства. Участок включен в границы территории КРТ и имеет ключевое значение для реализации проекта по созданию современного прибрежного кластера.

В Прохладном Кабардино-Балкарии начались работы по реконструкции городского водовода протяженностью более 4 км. На первом этапе специалисты заменят изношенные участки основного водовода, обеспечивающего водоснабжение северной части города.