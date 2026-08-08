Главные новости за 8 августа. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону провели рейд по проверке миграционного режима на рынке «Темерник». В операции задействовали подразделения миграционного контроля, наряды ГАИ, полицейские кинологи, оперативные службы и силовые спецподразделения.

В Таганроге на 79 остановках общественного транспорта с электронными табло запустили трансляцию адресов ближайших укрытий.

Во всех районах Ростова-на-Дону состоялся общегородской субботник, приуроченный к ликвидации последствий урагана, прошедшего 25 июля. В ходе уборки убрали более 150 рухнувших деревьев, вывезли около 370 т порубочных остатков.

В Ростове-на-Дону за последние два дня зафиксировали девять технологических нарушений в электросетях, затронувших жителей разных районов города.

В Неклиновском районе задержали подозреваемого в организации незаконных банковских операций. В доме фигуранта изъяли семь мобильных телефонов, 13 банковских карт и планшет. В качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу.

Над Ростовской областью прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили более 30 беспилотников.