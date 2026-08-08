Мэр Алексей Орлов поздравил уральских застройщиков с Днем строителя

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил работников строительной отрасли с Днем строителя. Праздничные мероприятия в этом году провели в центре города 8 августа. Основными площадками стали Исторический сквер и проспект Ленина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Строитель — это не просто профессия. Это призвание превращать чертежи в судьбы городов. Екатеринбург меняется каждый день: растут новые жилые кварталы, становятся удобнее дороги, появляются современные школы, парки и общественные пространства»,— сказал господин Орлов. Он поблагодарил ветеранов отрасли и специалистов, которые сегодня работают над новыми проектами, отметив их вклад в развитие города.

В Историческом сквере для посетителей сегодня работали 25 тематических зон с выставками, мастер-классами, спортивными активностями, скалодромом и фотозонами. На проспекте Ленина проходила выставка строительной техники и мотошоу. Гости также могли подняться на высоту 30 м на подъемнике.

Организаторы разыгрывали два автомобиля Lada Granta. Завершился праздник концертом группы Uma2rman.