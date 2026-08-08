В Сочи ожидают ливни и смерчи

В Сочи до конца суток 9 и 10 августа в море могут формироваться смерчи, сообщается в официальном канале администрации курорта в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Уточняется, что речь идет о Сириусе, участке Магри—Веселое. В Сочи действует штормовое предупреждение. Прогнозируется сильный дождь, ливни с грозой. Жителям и гостям курорта рекомендуют не выходить в эти дни к морю и быть осторожными.

«Пользователи пляжных территорий будут принимать решение об открытии пляжей для купания исходя из текущих погодных условий»,— говорится в сообщении пресс-службы администрации Сочи.

Маргарита Синкевич