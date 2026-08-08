Смертин: беговой центр ВФЛА в Ярославле объединит спортсменов разного уровня

Экс-капитан сборной России по футболу, ультрамарафонец и амбассадор беговых центров ВФЛА Алексей Смертин провел в Ярославле открытую пробежку «Бег со смыслом». Вместе с участниками он преодолел 5 километров в комфортном темпе. По ходу дистанции спортсмен рассказывал о своей карьере и личном опыте через специальные гарнитуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВФЛА Фото: Пресс-служба ВФЛА

Смертин отметил, что будущий беговой центр ВФЛА создаст условия не только для тренировок, но и для общения с единомышленниками.

«Благодаря социализации получается идеальное место для тренировок, где ты можешь не просто позаниматься, переодеться, принять душ и выпить кофе, но и пообщаться. А не как, например, вышел в парк, побегал, вернулся и пошел на работу. Здесь как раз будет возможность обсудить с людьми, потому что бег объединяет людей из совершенно разных сфер деятельности»,— рассказал он.

Также спортсмен добавил, что в центре смогут заниматься люди с разным уровнем подготовки. Любители получат возможность тренироваться рядом с профессиональными спортсменами, чемпионами и ультрамарафонцами, чей пример сможет стать дополнительной мотивацией для дальнейших занятий.

«Дело даже не в том, чтобы с ними соревноваться, а именно, насколько ты сам совершенствуешься, потому что честную отчетность можешь вести только ты»,— подчеркнул Смертин.

Беговой центр ВФЛА в Ярославле строится в рамках федерального проекта Всероссийской федерации легкой атлетики совместно с АНО «Евразия». Открытие запланировано на 2026 год. В центре оборудуют беговую дорожку с современным покрытием, зоны для тренировок, раздевалки и душевые, а также места для отдыха.