Двух детей, пострадавших при атаке дронов в Архипо-Осиповке, отправили в РДКБ

Двух девочек одиннадцати и шестнадцати лет с минно-взрывными травмами, полученными при атаке беспилотника ВСУ в Архипо-Осиповке, доставили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе медучреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Заместитель главврача РДКБ по хирургической работе Антон Нарбутов уточнил, что детям диагностировали осколочные ранения туловища, конечностей и шеи. Пациентки госпитализированы в реанимацию и интенсивную терапию. Их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. В пути детей сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф.

По словам врача, девочки самостоятельно дышат и находятся под наблюдением мультидисциплинарной команды. Проведено комплексное обследование, включая компьютерную томографию, а также консультации профильных специалистов. В ближайшее время пациенток планируют перевести в хирургические отделения для дальнейшего наблюдения и определения тактики лечения.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА на Архипо-Осиповку утром 3 августа погибли люди, в том числе дети. В Новороссийске прошла акция памяти погибших в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Архипо-Осиповку. В ночь на 4 августа жители города-героя зажгли огненную надпись «Новороссийск скорбит», выразив поддержку семьям погибших и пострадавшим.

Маргарита Синкевич