В Татарстане план по вводу жилья выполнен на 83%

В Татарстане общий план по жилищному строительству с начала года выполнен на 83%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Всего в эксплуатацию введено около 2,618 млн кв.м жилья.

По коммерческому строительству сдано 84% от плана — 99 многоквартирных домов суммарной площадью 875 тыс. кв.м. По программе социальной ипотеки годовой план выполнен на 60%: завершено строительство 34 домов площадью более 90 тыс. кв.м.

По индивидуальному жилищному строительству сдано 1,652 млн кв.м жилья — 84% от плана.

Анар Зейналов