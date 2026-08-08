В Татарстане к 1 сентября откроют четыре новые школы

В Татарстане к 1 сентября планируется открытие четырех новых школ общей мощностью 1692 места — в Агрызе, Буинске, Мензелинске и селе Манзарас Кукморского района. Об этом на республиканском совещании сообщил раис республики Рустам Минниханов.

Также планируется сдать в эксплуатацию два дополнительных корпуса школ в Бугульме, продолжается строительство школы в ЖК «Станция Юбилейная» в Казани. В рамках государственных программ ведется капитальный ремонт 128 объектов общего образования. Все объекты находятся в высокой степени готовности.

По словам раиса, 1 сентября в первый класс пойдут более 44 тыс. детей, всего за парты сядут 512 тыс. обучающихся.

Анар Зейналов