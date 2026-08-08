Жителя Екатеринбурга арестовали за матерные анекдоты и ссору с полицейскими

Суд в Екатеринбурге вынес решение об административном аресте на 10 суток для местного жителя за рассказал матерных анекдотов и сопротивление сотрудникам полиции, пишет РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как пишет издание, согласно материалам дела, мужчина ночью в общественном месте громко матерился. Когда его попытались усадить в служебный автомобиль, он оказал активное сопротивление: цеплялся за форму правоохранителя и пытался наносить удары. Действия мужчины квалифицированы как мелкое хулиганство с неповиновением законному требованию представителя власти.

В ходе заседания подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся и попросил суд не назначать ему строгое наказание. Он пояснил, что находился на улице с друзьями и рассказывал анекдоты.

Суд постановил арестовать его сроком на 10 суток.