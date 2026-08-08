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В Геленджике из-за опасности атаки ВСУ закрыли пляжи

В Геленджике, включая Кабардинский и Дивноморский сельские округа, 8 августа закрыли все пляжи. Меры приняты для безопасности жителей и гостей курорта. В городе сохраняется опасность атаки украинских дронов, сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов в своем канале в MAX.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что атаку БПЛА отражают в Новороссийске, Сочи и Краснодаре. Режим беспилотной опасности объявлен в Краснодарском крае. Сохраняется угроза падения БПЛА.

Маргарита Синкевич

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