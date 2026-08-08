Пассажир большегруза из Липецка погиб в ДТП на ЕКАД, водитель пострадал

Смертельное ДТП произошло 7 августа около 22:30 на 71-м км Екатеринбургской кольцевой автодороги. По данным свердловской Госавтоинспекции, в результате нарушения дистанции водителем грузовика «Валдай» пассажир большегруза погиб, водитель пострадал.

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По данным ГИБДД, при столкновении с попутным автомобилем «ФАВ», которым управлял 32-летний местный житель, погиб пассажир грузовика — 36-летний уроженец Липецка. Водитель того же автомобиля, также из Липецка, получил травмы и был госпитализирован.

Сотрудники Госавтоинспекции проверили водителя «ФАВ» — он был трезв. Установлено, что у него 14-летний стаж вождения.

На месте аварии работали следователи и оперативная группа, опрошены свидетели. По факту происшествия назначено расследование для установления всех обстоятельств инцидента. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения безопасной дистанции и выбора скорости с учетом дорожных условий.

«К сожалению, один из водителей фуры скончался на месте. Второй водитель доставлен в больницу. Мы выражаем искренние соболезнования родным погибшего, на связи с ними и готовы оказать необходимую помощь. Следим за состоянием водителя, доставленного в больницу, также окажем ему помощь»,— прокомментировали в пресс-службе Ozon.