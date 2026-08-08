В Сочи работают 52 АЗС

В субботу, 8 августа, в Сочи топливо можно приобрести на 52 АЗС. Бензин марки «АИ-100» доступен на 14 автозаправках, «АИ95» — на 28, «АИ92» — на 29, дизельное топливо — на 38, сжиженный газ — 14 АЗС. Такую информацию опубликовали в официальном канале администрации курорта в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В сообщении уточняется, что на семи АЗС «Лукойл» и на двух АЗС «Роснефть» горючее можно приобрести только по топливным картам. На последних действуют ограничения. В один автомобиль можно заправить не более 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива на одну машину. При этом в АЗС «Роснефть», которые находятся на трассах, эти лимиты увеличены до 50 и 300 литров соответственно. На заправках «Лукойл» в одну машину можно заправить до 40 литров бензина и 60 литров ДТ.

Власти просят не закупать горючее впрок, чтобы не способствовать его дефициту и не создавать ажиотаж.

Маргарита Синкевич