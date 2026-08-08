На ремонт здания Казанского кремля направят 174,4 млн рублей

На ремонт исторических зданий Казанского кремля и благоустройство его территории направят 174,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Работы затронут Благовещенский собор, мечеть Кул Шариф, Архиерейский дом, Дворцовую церковь, Пушечный двор, Присутственные места и Северный корпус.

Самой крупной статьей расходов значится замена покрытий на территории кремля — 80,85 млн руб. На гранитные плиты лестничных маршей мечети Кул Шариф направят около 20 млн руб., на покрытия и водоотведение вдоль Присутственных мест — 27 млн руб., на благоустройство у Благовещенского собора — 23,37 млн руб.

Ранее сообщалось, что на реставрацию объектов культурного наследия в Казани направят 977 млн руб.

Анар Зейналов