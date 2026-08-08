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В Дагестане устанавливают обстоятельства гибели подростка в Каспийском море

Прокуратура Карабудахкентского района проводит проверку в связи с гибелью подростка в Каспийском море. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Происшествие случилось 6 августа в районе населенного пункта Ачи-су. В воде утонул несовершеннолетний.

В рамках надзорных мероприятий следователи установят обстоятельства трагедии, а также оценят соблюдение законодательства о несовершеннолетних и о безопасности на водных объектах. Ход и результаты процессуальной проверки взяты прокуратурой на контроль.

Константин Соловьев

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