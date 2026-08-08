Три человека погибли в ДТП на М-8 в Ярославской области

В Ярославской области в результате аварии на федеральной трассе М-8 погибли три человека, еще двое получили травмы. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Авария произошла 8 августа в 5:40 на 138-м км трассы в Переславле-Залесском. По данным полиции, 22-летний водитель LADA Granta ехал со стороны Москвы в сторону Ярославля, потерял контроль над движением автомобиля, допустил его занос и вылетел на встречную полосу. Там произошло столкновение с машиной KIA Cerato.

В результате ДТП на месте погибли водитель и две пассажирки из LADA — 22 и 18 лет. Водителя KIA, 39-летнюю женщину, и ее 42-летнего пассажира госпитализировали. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Алла Чижова