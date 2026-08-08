Внешнеторговый оборот Татарстана с Индией за первый квартал вырос в два раза

Внешнеторговый оборот Татарстана с Индией в первом квартале 2026 года увеличился более чем в два раза. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга Татарстана.

«Отношения Татарстана и Индии – динамично развивающиеся и перспективные. Наш внешнеторговый оборот за 2025 год превысил $353 млн. А за первый квартал этого года он увеличился более чем в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого»,— сказал глава Минпромторга Олег Коробченко на встрече с генеральным консулом Индии в Казани Джейсундхаром.

По словам министра, большую часть внешнеторгового оборота республики составляет экспорт из Татарстана в Индию.

Анар Зейналов