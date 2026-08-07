В Рыбинске создают мурал, посвященный ПД-8

В Рыбинске на торцевом фасаде многоквартирного дома создают изображение силовой установки ПД-8. Об этом сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростех Фото: Ростех

Инициатором проекта выступило рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн», входящее в ОДК Ростеха и запустившее в июне этого года серийное производство двигателей ПД-8. Автор мурала — московский граффити-художник Антон Кошак.

«Изображение двигателя на фасаде жилого дома символизирует связь предприятия и города, чья история неразрывно связана с моторостроением»,— отметили в ОДК.

Мурал создают на доме, расположенном на улице Фурманова, неподалеку от предприятия. Как добавили в ОДК, дом находится в микрорайоне моторостроителей, возведенном в конце 1970-х годов при участии «ОДК-Сатурн».

ПД-8 — турбовентиляторный двигатель, разработанный для импортозамещенной версии «Суперджета» (SJ-100). Он также может устанавливаться на самолеты-амфибии Бе-200. Работы по проекту начались в 2019 году, испытания — в марте 2025 года. В июне 2026 года Росавиация выдала сертификат типа на двигатель. Головным разработчиком и производителем является «ОДК-Сатурн».

Алла Чижова