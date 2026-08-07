В Избербаше мужчина погиб от ножевых ранений после конфликта у кофейни

В дагестанском Избербаше бытовой конфликт возле кофейни завершился гибелью мужчины: 50-летний местный житель подозревается в нанесении жертве как минимум трех ножевых ранений в грудь, сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СК по Дагестану Фото: Пресс-служба СУ СК по Дагестану

Избербашский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Дагестан инициировал уголовное преследование в связи с гибелью местного жителя. Фигурантом дела стал мужчина 50 лет, которому инкриминируется убийство по части 1 статьи 105 УК РФ.

Трагедия разыгралась 7 августа около полудня — примерно в 14:30 — на площадке перед одной из кофеен города. Согласно материалам следствия, между двумя мужчинами вспыхнула перебранка, быстро вышедшая за рамки словесного противостояния. В ходе потасовки подозреваемый извлек нож и трижды ударил им противника в область грудной клетки.

Пострадавший так и не добрался до больницы: он скончался ещё в дороге, не дождавшись медицинской помощи.

Следователи развернули комплекс процессуальных мероприятий, ориентированных на формирование доказательной базы, восстановление полной картины произошедшего и выяснение мотивов преступления.

Станислав Маслаков