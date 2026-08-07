Ярославскую область посетил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров

В Ярославскую область с рабочим визитом 7 августа приехал первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Об этом сообщили в правительстве России.

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Господин Мантуров в сопровождении губернатора Михаила Евраева посетил промышленные предприятия региона, в том числе Семибратовский завод газоочистного оборудования.

«Денису Мантурову представили перспективные технологические разработки в области глубокой очистки, направленные на комплексное снижение выбросов загрязняющих веществ»,— говорится в сообщении правительства.

Первый вице-премьер обсудил с губернатором развитие промышленного потенциала региона, а с коллективами предприятий — внедрение корпоративных демографических программ.

«Предприятия, которые заинтересованы в поддержке своих коллективов и решении демографических задач, оказывают поддержку семьям и выплачивают деньги не по факту рождения, а при получении подтверждения беременности»,— прокомментировал Денис Мантуров.

Алла Чижова