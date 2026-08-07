«Здесь 300 лет истории в концентрате»

Генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Роману Ковриков вступил в свою должность два с половиной года назад. Сейчас ему исполняется 50 лет. В канун даты, когда принято подводить промежуточные итоги жизни, «Ъ Северо-Запад» поговорил с руководителем одного из крупнейших музеев страны о стратегическом планировании, цифровых инструментах с искусственным интеллектом, реставрации Монплезира, о том, как меняется портрет посетителя и почему фонтанная система требует защиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

— Вы работаете в ГМЗ «Петергоф» с 2010 года, прошли путь от руководителя службы приема посетителей до генерального директора. В декабре 2023-го официально вступили в должность гендиректора. Каким для вас оказался этот первый период? Что было самым неожиданным, а что — закономерным?

— Я пришел сюда в 2010-м. Елена Яковлевна Кальницкая (генеральный директор ГМЗ «Петергоф» с 2009 по 2022 год.— «Ъ Северо-Запад») пригласила меня из Царского Села — попробовать ретранслировать свой опыт на Петергоф, который в ту пору переживал стремительную модернизацию. Елена Яковлевна как руководитель совершенно нового типа полностью переделывала, переформатировала его. То, что мы сейчас видим, заложила она. Мне повезло: рядом с ней я прошел этот путь — бок о бок. А потом, в связи с печальными событиями, мне пришлось сначала замещать ее должность, а затем уже быть назначенным директором. Самым сложным было осознать, что теперь я руководитель и я за все здесь отвечаю. Все остальное — как работает механизм — я понимал. Это, конечно, большой плюс. Вообще, в музейном деле, на мой взгляд, самое главное — преемственность. Потому что любой музей, а тем более такой, как наш,— это огромный, сложный механизм. Я всегда сравниваю его с большим кораблем — наверное, близость к морю мне такие метафоры транслирует. Большое счастье, что мне достался в жизни такой учитель. Елена Яковлевна говорила: «Неважно, сколько вы здесь будете работать, неважно, кем вы будете дальше, но я должна вас научить принимать решения, отвечать за ваши решения, идти вперед». Максимальная самостоятельность, полная ответственность. Нас здесь несколько таких человек. Поэтому закономерно было то, что мы очень быстро собрались командой. Команда сохранилась, никто от нас не ушел. Все, кто работал здесь десятилетие на средних и высоких должностях, остались. Я испытываю к ним огромное чувство благодарности — за поддержку в первые годы и за работу, которую они делают сейчас.

— В этом году вам исполняется 50 лет. В это время люди обычно подводят промежуточные итоги. С каким чувством вы подходите к этой дате? Что из того, что удалось сделать в Петергофе за эти годы, вы считаете самым важным?

— Да, вопрос с юбилеем застал меня врасплох. Я никогда не думал, что мне уже 50 лет. Это такой серьезный рубеж. Я только привыкаю к тому, что нужно уже подводить какие-то итоги. Оказывается, я все время смотрел только вперед. С чувством подхожу сложным. Буду откровенен: мне казалось, я не готов к такой цифре, еще пока нахожусь в процессе принятия. Но из того, что удалось сделать, возвращаясь к преемственности, мне удалось сохранить тот вектор развития Петергофа, который заложил еще Вадим Валентинович Знаменов (генеральный директор ГМЗ «Петергоф» с 1974 по 2007 год.— «Ъ Северо-Запад»), который продолжила и усилила, а затем модернизировала Елена Яковлевна Кальницкая. Этот вектор развития продолжается. Из своих личных достижений я могу себе как промежуточный итог записать понятие стратегического развития музея. Так получилось, что одновременно с замещением должности руководителя я прошел в течение года обучение в Высшей школе государственного управления. Это был очень интересный, насыщенный период серьезного интенсивного обучения, который дал мне мощный импульс и понимание, как должен развиваться музей с моей точки зрения. Я привнес в коллектив понятие стратегического развития. Под этим я понимаю четкие планы на пять лет с промежуточными целями. Мы поставили себе стратегические цели и проводим стратегические сессии среди руководства раз в полгода, чтобы понять, что мы сделали, где мы находимся, куда нам идти дальше, куда двигаться. Каждый раз мы задаем себе простой вопрос: зачем мы это делаем? Я считаю, это очень важно, потому что это позволит музею развиваться и строиться дальше.

— В состав музея-заповедника «Петергоф» входят пять дворцово-парковых ансамблей. Как выстроена система управления? Сколько человек в штате и как распределяются ресурсы между дворцами, парками и фонтанами?

— Петергоф — это единый организм. В штате около двух тысяч человек: хранители, смотрители, садовники, фонтанные мастера, работники оранжерей. У меня есть заместители по направлениям: по содержанию парков, по капитальному ремонту, по культурно-просветительской работе и другим. Централизованное управление, никаких филиальных систем. И среди музейных объектов никаких приоритетов нет. Для нас одинаково важны Большой петергофский дворец и Фельдъегерский домик в Александрии.

— В публичном поле звучит цифра: музей-заповедник «Петергоф» зарабатывает около 3 млрд рублей в год. При этом 70% уходит на содержание хозяйства. Как выглядит ваша финансовая модель? Какую долю составляют федеральные субсидии и насколько эта структура устойчива в долгосрочной перспективе?

— Мы работаем в системе, когда на 25% нам помогает государство, а 75% — это внебюджетные деньги, которые мы зарабатываем от приносящей доход деятельности. Тратятся они прежде всего на содержание парков: туда входит реставрация, уборка территории, высадка деревьев, уход. Существенную долю составляет заработная плата: фонд оплаты труда, охрана, налоги. В перспективе это, безусловно, устойчивая модель — она не позволяет нам расслабляться в понимании того, что нас полностью содержит государство. Что сами заработали, то можем потратить. Это держит в тонусе. По поводу устойчивости — здесь важно говорить про то, чтобы такой огромный комплекс с колоссальным количеством объектов культурного наследия жил дальше и понимал, как он будет жить через три года, через пять лет. Здесь мы зависим только от наших посетителей.

— В прессе и в отзывах туристов регулярно звучит критика: очереди, нехватка кафе, проблемы с навигацией. При годовом бюджете в 3 млрд рублей — почему эти проблемы до сих пор не решены? Это вопрос денег, приоритетов или административных барьеров?

— Мы любим критику. Для нас важен каждый посетитель. Если даже у одного человека возникла негативная реакция от посещения и он нам ее высказал, я за это лично ему благодарен. Весь негатив находится у меня на контроле. Первое, что я просматриваю, приходя на работу,— это негативные отзывы. Они приходят в комментариях в социальных сетях, через информационный киоск, люди направляют жалобы напрямую в администрацию. Мы отвечаем на сто процентов. Во-первых, обязаны. Во-вторых, это моя установка: мы отрабатываем каждый негативный опыт, разматываем его до конца, чтобы понять, где была эмоция, а где эмоция сочетается с тем, что мы можем и должны исправить.

С нехваткой кафе сейчас вопросов уже нет. Проблемы с навигацией продолжают существовать, потому что мы не можем сделать ее такой, как хотим: это заповедник, у него есть правила, установленные различными комитетами, навигация должна соответствовать облику.

— Сейчас идет масштабная реставрация дворца «Монплезир» — работы начались в декабре 2023 года и продлятся до 2028-го. В чем главная сложность? Что уже сделано и что остается?

— Монплезир — это сердце Петергофа, с него все начиналось. И пришло время встать на реставрацию и ему. Сложнейший объект, не менее сложный, чем Китайский дворец, со своими нюансами. В Петергофе никогда не бывает одинаковой реставрации. За все десятилетия, что я здесь работаю, каждая — это уникальный случай. Никогда не повторяется. Монплезир — вообще очень хрупкое существо. Дворец построен на берегу Финского залива, открытый всем стихиям. Строить в XVIII веке умели очень хорошо — некоторым инженерным решениям мы поражаемся до сих пор. Чтобы отсечь воду, там стоит так называемый глиняный замок. Сначала берегоукрепление, глиняный замок, специальная система водоотливов. И он не отапливается. На зиму мы вывозим предметы из музея, он закрывается, но остаются лаковые панно, росписи на стенах, деревянная обшивка. Все это требует реставрации. Мы долго жили на точечных мерах, так называемых профзаклейках — есть такое понятие. Но мы поняли, что нужна серьезная комплексная работа. Быстрой она для таких объектов вестись не может — это ювелирное дело в масштабе дворца.

— В 2025 году вы запустили выставку «Подвиг возрождения», посвященную послевоенному восстановлению Петергофа. Ее посетили 105 тыс. человек. Теперь вы говорите о создании полноценного музея памяти реставраторов. Когда это может произойти и где он разместится?

— Когда вы приходите в Петергоф, мы рассказываем о его основателях, об архитекторах, которые над ним работали. Это были лучшие мастера своего времени. Но есть другая, не менее важная, страница истории Петергофа — возрождение после разрушений Великой Отечественной войны. Подвиг ленинградских реставраторов не должен быть забыт. Это люди, которые после войны пришли и начали восстанавливать Петергоф из руин. Они доказали, что музей должен быть возрожден. Благодаря этому мы сейчас можем наблюдать всю эту красоту. Осознать масштаб потерь можно только через погружение в ту атмосферу. Поэтому эта выставка появилась именно в интерьерах дворца, который был разрушен, а предметы дополнены театральными приемами, видео, светом и рассказами. У нас три книги отзывов исписано. Большую часть написали дети. Мой сын два раза ходил, класс свой привел — им понравилось. Пройдет еще пятьдесят лет, сто лет — нельзя дать забыть фамилии тех, кто восстановил не только Петергоф, а вообще музеи после разрушения. Петергоф восстанавливали всем миром. Если мы не можем всех поименно перечислить, то реставраторов обязаны перечислить и поклониться ленинградцам того времени, которые помогали.

— Фонтанная система Петергофа работает более 300 лет естественным способом без единого насоса. Вы уже говорили о критических рисках для водной системы из-за растущего водопотребления. Насколько хрупок этот уникальный механизм и как вы минимизируете риски?

— Антропогенная нагрузка на Петергоф растет, мы с этим ничего не можем сделать. Вместе с этим, конечно, увеличивается водозабор из Ропшинского горизонта, из которого питаются Ропшинские высоты и вся водоподводящая система. К счастью, город нас слышит. Мы постоянно находимся в контакте с природоохранным комитетом, со многими комитетами, которые понимают, что это уникальная система. Если она разрушится — а она действительно очень хрупкая,— фонтанов не будет. Мы не сможем поставить ни насосов, как многие думают, ни подвести какую-то систему водопроводов. Это невозможно. Эту систему создал Петр I. Она работает 305 лет и должна проработать еще минимум пятьсот, а то и дольше. Поэтому я в первых рядах буду стоять за сохранение водоподводящей системы. Знаю проблемы, которые возникают в городе: они прежде всего связаны с застройками. К счастью, решена юридическая проблема водопользования: Водоохранный кодекс начал действовать. И я надеюсь, что незаконные постройки, которые были возведены в черте природоохранной зоны, будут убраны. Это медленный процесс. Вы, наверное, знаете историю двухгодичной давности, когда нелегальный мусорный полигон загорелся и токсичные вещества могли попасть в водоподводящую систему и в фонтаны. Мы вместе отработали со всеми комитетами, очень оперативно, и это удалось предотвратить.

— Петергоф ежегодно посещает более 5 млн человек. При этом доля организованных групп упала ниже 20%, а самостоятельных туристов становится все больше. Как меняется портрет посетителя и что вы делаете, чтобы соответствовать его запросам?

— Если мы берем 100% посетителей, то организованные группы — это 18%. Все остальное — индивидуальные посетители. А еще три года назад соотношение было 60% организованных и 40% самостоятельных. Представляете, как все изменилось? То, что было три года назад, тем более пять лет назад,— это уже совсем другие люди, с другими запросами, с другим пониманием того, что они хотят получить. У нас в планах внедрение нескольких цифровых инструментов с элементами искусственного интеллекта. Мультимедийные технологии яркой кометой прочертили небо и исчезли. Мы понимаем, что людям нужно разное. Кому-то — живое общение, но при этом не заученный текст с перечислением дат, построек и архитекторов, а интересные истории. Кому-то удобный ИИ-помощник. Дать человеку возможность получить информацию, которую он хочет,— это дорогого стоит. Приходя в музей, посетитель не должен стоять в очереди, но должен понимать, где он может забронировать себе экскурсию, где скачать в телефон аудиопрогулку или пройти квест с ребенком. «Знай своего клиента»,— говорит бизнес-практика, и мы понимаем, что музеям тоже важно изучать своего посетителя. Сейчас есть много инструментов, чтобы узнать, кто к нам пришел, какой получил опыт. Позитивный опыт мы с благодарностью принимаем, но именно негативные отклики заставляют нас смотреть вперед.

Еще мы для себя открыли, что теряем молодую аудиторию. Если раньше в сознании любого жителя страны было понимание, что ты приехал в Петергоф, потом привез детей, потом внуков,— это была история, передающаяся по наследству,— то сейчас молодые люди хотят провести время по-другому. Изменилось их восприятие мира, и в этом нет ничего страшного, это двигатель прогресса. И сейчас мы думаем, как привлечь молодежь к нам, потому что музей — это транслятор смыслов. При посещении такого музея, как наш, формируется мироощущение любого жителя России. Человек должен принять самостоятельное решение, что он хочет поехать в Петергоф, и уехать с мыслью, в какой стране он живет. Здесь 300 лет истории в концентрате.

— Насколько Петергоф доступен с транспортной точки зрения? Что уже делается и какие планы?

— Для нас очень важно, чтобы человек мог легко доехать: на электричке, на автобусе, на машине. Мы работаем с городом над тем, чтобы маршруты были удобными, чтобы навигация появлялась уже на вокзалах. Это часть большого пути — сделать так, чтобы посетитель еще до приезда понимал, куда он едет и что его ждет. А еще есть у нас в районе давняя идея скоростного трамвая. Петергофу это нужно, жителям это нужно. Я эту идею поддерживаю и уверен, что она будет реализована.

— На Восточном экономическом форуме вы говорили о сотрудничестве музеев и российских брендов.

— Для этого все есть, и не надо ничего придумывать. Это все здесь есть. Петергоф огромен, и это не только Нижний парк и Верхний сад с парадной резиденцией. Это парк Александрия — в этом году ему исполняется 200 лет. Парк, созданный как парк для семьи, тихий семейный парк. То место, где впервые в России появилось понятие детства, передачи по наследству воспитания и традиций — в том понимании, в котором мы знаем это сейчас. Парк Ораниенбаум — место, где родилась музыка. Так, работая над разделением брендов и смыслом, мы работаем над привлечением разных аудиторий.

— Вы говорили, что музей — это живой организм, а не статичная структура. Что вы имеете в виду?

— Я человек образно мыслящий. Для меня всегда было поразительным строительство крупных соборов, когда они строились десятилетиями — уже умер архитектор, сменилось не одно поколение строителей, но собор заканчивает свое строительство. Автора нет, а он все равно строится и заканчивается таким, каким его видел автор. Я понимаю, что я сейчас закладываю то, как Петергоф будет развиваться дальше. Закладываю такие смысловые конструкции, которые позволят ему развиваться. Ошибочное мнение многих, кто не близок к музею, что это некая статичная структура, где, возможно, пахнет пылью. Вы просто повесили картины, фонтаны работают, дворцы в порядке — ну что вам еще нужно? Это совершенно не так. Это абсолютно живой организм, он развивается, проходит пути трансформации. Сейчас мы живем в век цифровых технологий, музей не может не участвовать в этих процессах, иначе он действительно станет мертвой структурой.

— В разговоре уже звучали слова о преемственности, стратегическом планировании. А в чем ваш личный принцип и, возможно, секрет успеха?

— Я еще только в начале пути. Но если говорить о принципе, то Елена Яковлевна Кальницкая, когда мы с ней работали, всегда говорила: «Трудитесь. Бог даст — все получится». Я этого принципа придерживаюсь по жизни.

Беседовала Анна Кашурина