Главные новости за 7 августа. Новороссийск

В Краснодарском краевом суде прошли прения по делу о похищении и убийстве Юлии Григоренко, жены совладельца новороссийской компании «Ново-Трейд» Романа Григоренко. Для Карена Торояна гособвинение запросило пожизненное заключение, для Ашота Агаяна — 21 год колонии.

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отменил решения нижестоящих инстанций по спору между «Союзмультфильмом» и предпринимателем из Новороссийска касающемуся использования образа Волка из мультфильма «Жил был пес». Дело направлено на новое рассмотрение.

Новороссийский экологический комплекс «Терра-Н» работает в штатном режиме, сообщили в официальном канале предприятия. Утром на объекте возникли неполадки с измерительным оборудованием из-за ночных перебоев с электроснабжением, однако систему восстановили к 08:20.

В Новороссийске эвакуаторы усилили контроль за соблюдением правил остановки и парковки. Вчера техника работала в Восточном районе, в том числе на Сухумском шоссе в районе магазинов, где автомобили регулярно оставляют под запрещающими знаками.