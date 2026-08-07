Главные новости за 7 августа. Сочи

В ночь на 7 августа средства ПВО уничтожили 484 украинских беспилотника над 13 областями, двумя краями, Крымом, Татарстаном, Башкортостаном и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ. В Краснодарском крае сохраняется запрет на съемку и публикацию материалов об атаках БПЛА и работе ПВО, за нарушение грозит административная или уголовная ответственность.

Аэропорт Сочи с утра работал без ограничений после снятия запретов на использование воздушного пространства, обслужив с начала суток 91 рейс (45 на прилет и 46 на вылет) и 12 тыс. пассажиров, но четыре самолета оставались на запасных аэродромах. Из-за большого числа рейсов время выдачи багажа увеличивалось, пассажирам рекомендовали уточнять статус рейса у авиакомпаний, а аэропорт совместно с перевозчиками работает над восстановлением расписания.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаки украинских дронов на российские регионы с жертвами и разрушениями, а также удары по Киеву и другим городам Украины, призвав стороны к прекращению огня и мирному урегулированию, сообщил на брифинге Фархан Хак. В ООН также обеспокоены рисками судоходства в Черном море, тогда как МИД РФ вновь заявил о готовности к дипломатии при учете интересов безопасности страны.

С начала 2026 года Сочи принял более 4 млн туристов, летний сезон на пике и проходит штатно — за две недели ликвидировали очереди на АЗС, провели 27 рейдов по перевозкам (217 нарушителей), пресекли 8 фактов незаконной торговли алкоголем (изъято 1,9 тыс. л), составили 9 протоколов за купание в запрещенных местах и 350 подворовых обходов по пожарной безопасности. В лесах — 29 зарегистрированных тургрупп, на пляжах транслируют аудиоролики о безопасности.