Главные новости за 7 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Национализированное ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» подало иск к бывшему собственнику, азербайджанскому бизнесмену Шахлару Новрузову о взыскании убытков.

Объем продаж противоаллергических средств системного действия в Краснодарском крае в первом полугодии 2026 года увеличился на 14%, достигнув 597,2 млн руб.

В ночь с 6 на 7 августа, в период с 20:00 до 08:00 мск, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами РФ, включая Кубань и Крым.

Сахарные заводы Краснодарского края переработали первые 500 тыс. т сахарной свеклы нового урожая и произвели около 55 тыс. т сахара.

Стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья Краснодара в годовом выражении может вырасти на 5–7%.

Ликвидацию последствий ЧС в Керченском проливе продолжают 759 человек и 187 единиц техники.

С начала 2026 года в Краснодарском крае за медицинской помощью после укусов клещей обратились 3411 человек, в том числе 1295 детей в возрасте до 14 лет.

С начала 2026 года Сочи принял более 4 млн туристов.

В Анапе разрешение на открытие пляжного сезона получили 105 пляжей, еще четыре пляжные территории проходят экспертизу Роспотребнадзора.

Власти Краснодара рассчитывают ввести в эксплуатацию пять крупных школьных объектов к началу нового учебного года.