Блогер Роман Каграманов станет гостем фестиваля «Красная строка»

Блогер, музыкант, телеведущий и писатель Роман Каграманов примет участие в международном книжном фестивале «Красная строка», который пройдет в Екатеринбурге с 21 по 23 августа на Октябрьской площади, сообщили организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Телеведущий, блогер Роман Каграманов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Телеведущий, блогер Роман Каграманов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

На фестивале автор представит свой дебютный роман «Мередит. Тайны Лунного зала» — городское фэнтези с элементами мистики и детектива. По сюжету книги главная героиня расследует серию загадочных исчезновений в городе Грей-Палмс, сталкиваясь с древней враждебной силой. Особенностью проекта стал авторский саундтрек, дополняющий литературное произведение.

«Красная строка» пройдет в Екатеринбурге уже в четвертый раз. Впервые она прошла в 2023 году. В 2025 году гостями фестиваля стали Дарья Донцова, Евгений Водолазкин, Алексей Сальников и Ася Лавринович, в музыкальной программе выступил «Другой оркестр». Основную площадку посетили более 72 тыс. человек. В программе приняли участие около 100 спикеров, состоялось 170 мероприятий, а на книжной ярмарке были представлены 150 издательств.

Среди хедлайнеров фестиваля в 2026 году писатели Катя Качур, Сергей Шаргунов, Виктор Ремизов, Станислав Гридасов, Марина Степнова, Игорь Евдокимов и другие. В музыкальную программу вошли шесть коллективов, включая «Запрещенных барабанщиков» и Billy’s Band.

Илья Силин