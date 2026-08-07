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В Керчи при атаке БПЛА погибли два человека, один ранен

В ходе очередной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов по Крыму под удар БПЛА попал многоквартирный жилой дом в Керчи. В результате происшествия погибли два мирных жителя, еще один человек получил ранение, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Глава региона сообщил, что власти окажут пострадавшему и семьям погибших необходимую помощь в полном объеме. Он выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненому.

Мария Удовик

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