В Керчи при атаке БПЛА погибли два человека, один ранен

В ходе очередной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов по Крыму под удар БПЛА попал многоквартирный жилой дом в Керчи. В результате происшествия погибли два мирных жителя, еще один человек получил ранение, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Глава региона сообщил, что власти окажут пострадавшему и семьям погибших необходимую помощь в полном объеме. Он выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненому.

Мария Удовик