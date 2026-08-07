Бывший единоросс Андрей Тарасов снял свою кандидатуру с выборов в заксобрание

Депутат законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов снял свою кандидатуру с сентябрьских выборов в восьмой созыв областного парламента. На своей странице «ВКонтакте» он сообщил, что собрал почти 4,5 тыс. подписей в свою поддержку, но не стал сдавать их в избирком, опасаясь за судьбу единомышленников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

«Необходимые подписи собраны и готовы к сдаче в избирательную комиссию. Однако, то, что происходит сейчас, заставляет меня серьезно задуматься. Чиновники администрации Нижегородского района, желая выслужиться, запросили в бюджетных организациях списки всех работников, проживающих в Нижегородском районе, с их полными данными. Понятно для чего это делается. Проводятся „профилактические беседы“, людям угрожают увольнением, причем не только подписантам, но и их родственникам», — написал депутат.

По его словам, «в такой ситуации сдавать подписные листы, а вместе с ними и личные данные всех подписантов — это значит сдавать своих единомышленников, у которых есть семьи и дети».

Как писал «Ъ», Андрей Тарасов проиграл праймериз «Единой России» по избирательному округу №7 (Нижегородский район Нижнего Новгорода) другому депутату-единороссу, руководителю аппарата законодательного собрания Максиму Реброву. Результаты праймериз господин Тарасов не оспаривал, но вышел из партии и заявил о намерениях участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Он считает, что его незаслуженно «отцепили» от участия в выборах, чтобы спикер заксобрания Евгений Люлин смог провести в депутаты по 7-му округу своего ставленника.

Источник в законодательном собрании Нижегородской области считает, что «Тарасов боится не за бюджетников, а только за себя самого»: «Если бы он отдал в избирком подписи, в которых обнаружили бы фальсификации, его бы сняли с выборов с позором, поэтому и выбрал такую легенду. С подписями могли быть проблемы. Но теперь это уже никак не проверить — подписи в избирком не сданы. Были ли они вообще, сколько их на самом деле — мы уже не узнаем. Что касается мнимых репрессий против избирателей, в наш цифровой век этого никак не скрыть, все моментально утекло бы в сеть. Но таких сигналов нет, что тоже заставляет усомниться в искренности Андрея Николаевича. Надо просто уметь достойно проигрывать».

Татьяна Салахетдинова