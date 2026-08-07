Турецкий сухогруз атаковали у Новороссийска

Турецкий сухогруз MV Gllk подвергся атаке беспилотного летательного аппарата вблизи Новороссийска. Об этом сообщил турецкий портал Haberdenizde.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По информации издания, удар пришелся по жилым помещениям судна, следовавшего в Тамань. В результате происшествия сухогруз получил повреждения, однако пострадавших нет.

После атаки экипаж изменил маршрут. По данным Haberdenizde, судно взяло курс на Стамбул, где специалисты проведут его полный технический осмотр и оценят полученные повреждения.

Сухогруз MV Gllk построили в 2002 году. Судно выполняет международные грузовые перевозки.

Ранее Министерство иностранных дел Турции выразило серьезную обеспокоенность эскалацией ситуации в Черном море после ударов по сухогрузам Nadezhda и Yasar в районе Новороссийска, произошедших 3 августа. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что отсутствие превентивных мер по снижению напряженности может привести к серьезным последствиям, в том числе для продовольственной безопасности.

Мария Удовик