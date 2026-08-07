Турецкие СМИ сообщили об атаке на сухогруз у Новороссийска

Турецкий сухогруз MV Gllk получил повреждения после атаки беспилотного летательного аппарата вблизи Новороссийска. Об этом сообщил турецкий портал Haberdenizde. По его данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Как сообщает издание, беспилотник попал в жилые помещения судна, следовавшего в направлении Тамани. После инцидента экипаж изменил маршрут, и сухогруз направился в Стамбул, где специалисты проведут его полный технический осмотр и оценят полученные повреждения.

По информации Haberdenizde, несмотря на повреждения, жертв и пострадавших среди членов экипажа удалось избежать. Другие обстоятельства происшествия портал не приводит.

MV Gllk построили в 2002 году. Судно выполняет международные грузовые перевозки.

Ранее Министерство иностранных дел Турции выразило серьезную обеспокоенность эскалацией ситуации в акватории Черного моря после ударов Вооруженных сил Украины по сухогрузам Nadezhda и Yasar, которые произошли 3 августа вблизи Новороссийска. В ведомстве заявили, что отсутствие превентивных мер по снижению напряженности может привести к серьезным последствиям, в том числе затронуть вопросы продовольственной безопасности.

Мария Удовик