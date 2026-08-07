В Екатеринбурге в разы увеличилось количество случаев зацепинга
Если в 2024 году на вокзале Екатеринбург-Пассажирский не было ни одного случая зацепинга, в 2025 произошло 27 случаев, а в 2026 за полгода был зафиксирован 21 случай, сообщил на пресс-конференции врио начальника Управления на транспорте МВД по УрФО полковник Михаил Малых. По итогам первого полугодия 2026 года по всему УрФО произошло 93 случая зацепинга.
Фото: Кирилл Зыков / Коммерсантъ
По его словам, актуальной остается проблема травмирования детей на объектах железнодорожного транспорта. За 6 месяцев произошло восемь таких случаев, из них шесть со смертельным исходом. «Это очень опасный тренд пришел из центральных регионов страны и, к сожалению, прижился и у нас. Возраст юных нарушителей варьируется от 12 до 17 лет»,— подчеркнул Михаил Малых.
Он обратился к родителям с просьбой контролировать досуг своих детей: обращать внимание на то, чем они увлекаются, с кем общаются и куда идут, проверять историю браузера. «Обращайте внимание, как одевается ваш ребенок. Если он носит с собой перчатку, балаклаву, то, возможно, он гуляет на железной дороге»,— сказал он.