В Екатеринбурге в разы увеличилось количество случаев зацепинга

Если в 2024 году на вокзале Екатеринбург-Пассажирский не было ни одного случая зацепинга, в 2025 произошло 27 случаев, а в 2026 за полгода был зафиксирован 21 случай, сообщил на пресс-конференции врио начальника Управления на транспорте МВД по УрФО полковник Михаил Малых. По итогам первого полугодия 2026 года по всему УрФО произошло 93 случая зацепинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Зыков / Коммерсантъ Фото: Кирилл Зыков / Коммерсантъ

По его словам, актуальной остается проблема травмирования детей на объектах железнодорожного транспорта. За 6 месяцев произошло восемь таких случаев, из них шесть со смертельным исходом. «Это очень опасный тренд пришел из центральных регионов страны и, к сожалению, прижился и у нас. Возраст юных нарушителей варьируется от 12 до 17 лет»,— подчеркнул Михаил Малых.

Он обратился к родителям с просьбой контролировать досуг своих детей: обращать внимание на то, чем они увлекаются, с кем общаются и куда идут, проверять историю браузера. «Обращайте внимание, как одевается ваш ребенок. Если он носит с собой перчатку, балаклаву, то, возможно, он гуляет на железной дороге»,— сказал он.

Эмма Ханнанова