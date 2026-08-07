В лаборатории под Ярославлем незаконно произвели 45 кг наркотиков

Ярославский областной суд рассмотрит уголовное дело об организации нарколаборатории в Переславль-Залесском округе, в которой незаконно произвели более 45 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В совершении преступления обвиняется 50-летний житель Москвы. Следствие считает, что он купил дом в дачном некоммерческом товариществе и оборудовал в нем нарколабораторию. Изготовленные 45 кг планировалось сбыть. Действовал москвич совместно с соучастником, дело которого выделено в отдельное производство.

Правоохранители обнаружили незаконное производство летом 2025 года. Из дома сотрудники изъяли химические вещества и прекурсоры, запас которых позволял изготовить еще около 5 кг. Земельный участок и недвижимость арестованы для последующей конфискации в доход государства.

«За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание до пожизненного лишения свободы»,— сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Алла Чижова