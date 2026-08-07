Подросток получил условный срок за стрельбу по электричке на Кавминводах

Железноводский городской суд Ставропольского края признал несовершеннолетнего жителя Пятигорска виновным в хулиганстве на железнодорожном транспорте с применением предмета, использованного в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). За стрельбу по пригородному электропоезду «Кисловодск — Минеральные Воды» суд назначил ему один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, осужденному запретили менять место жительства и учебы без уведомления специализированного государственного органа, а также обязали продолжить обучение. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, преступление произошло в ноябре 2025 года неподалеку от жилого массива в Железноводске. Следствие установило, что подросток несколько раз выстрелил из газобаллонного пневматического пистолета по проходившему пригородному электропоезду сообщением «Кисловодск — Минеральные Воды». В момент обстрела в составе находились пассажиры. Пули разбили стеклопакеты вагонов, в результате чего ущерб понесло моторвагонное депо Минеральные Воды Северо-Кавказской дирекции моторвагонного подвижного состава — филиала ОАО «РЖД». Сведения о пострадавших пассажирах не приводятся.

Уголовное дело расследовали по ч. 2 ст. 213 УК РФ, которая предусматривает ответственность за грубое нарушение общественного порядка на объектах железнодорожного транспорта с применением предмета, используемого в качестве оружия. Максимальная санкция этой статьи достигает семи лет лишения свободы. При этом суд учел несовершеннолетний возраст подсудимого и назначил наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

История получила развитие спустя несколько месяцев после возбуждения уголовного дела. В начале февраля 2026 года Минераловодский межрайонный транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение и направил материалы в суд. Тогда прокуратура уточняла, что обвиняемый своими действиями не только нарушил общественный порядок, но и причинил имущественный ущерб подразделению РЖД, повредив остекление вагонов электропоезда. Эти обстоятельства полностью подтвердились в ходе судебного разбирательства и легли в основу обвинительного приговора.

Станислав Маслаков