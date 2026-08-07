Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении жителей Екатеринбурга

Главе СКР Александру Бастрыкину предоставят доклад о группе лиц, которые жестоко избили жителей Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«В медиапространстве сообщалось, что на одной из улиц города Екатеринбурга группа лиц жестоко избила местных жителей из-за малозначительного повода. Пострадавшие с различными травмами обратились за медицинской помощью»,— указано в сообщении.

Конфликт был зафиксирован на видео. По данному факту СУ СКР по Свердловской области возбудило дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Доклад о расследовании председателю СКР предоставит руководитель свердловского управления Богдан Францишко.

Полина Бабинцева