Депутаты занялись цифрами

Депутаты петербургского парламента 7 августа приступили к «нулевым» чтениям проекта бюджета города на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. В ближайшее время в парламенте выслушают пожелания представителей органов власти по распределению средств из городской казны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер городского парламента Александр Бельский поблагодарил коллег за подготовку предложений к бюджету и дотошное внимание к цифрам

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Спикер городского парламента Александр Бельский поблагодарил коллег за подготовку предложений к бюджету и дотошное внимание к цифрам

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Действующий созыв депутатов Законодательного собрания приступил к своим последним «нулевым» чтениям бюджета Санкт-Петербурга. Принимать главный финансовый документ города будут уже после сентябрьских выборов. Во время своего обращения к депутатам и финансовому блоку Смольного спикер городского парламента Александр Бельский поблагодарил коллег за подготовку предложений к бюджету и дотошное внимание к цифрам.

«Несмотря на непростую текущую экономическую ситуацию, петербургский бюджет продолжает демонстрировать стабильность. Финансовая обстановка в городе остается уверенной. Доходы бюджета поступают в соответствии с установленным планом, эффективно реализуются госпрограммы, адресные инвестиционные программы и национальные проекты, инициированные президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным»,— обратился спикер к собравшимся.

Вице-губернатор Алексей Корабельников, курирующий финансовый блок города, заявил, что задачи Смольного на ближайшие три года остаются прежними: оказание социальной поддержки, обеспечение безопасности, поручения президента и губернаторская программа десяти приоритетов развития. Также чиновник упомянул и вызовы, которые стоят перед экономикой. В частности, внешнее давление, рост цен на топливо и затраты бизнеса на обеспечение безопасности. О внешнеполитических факторах рассказала и глава комитета финансов Светлана Енилина, докладывая о прогнозе Смольного о росте доходов в ближайшие три года.

«Несмотря на то, что фактический рост доходов выше планового, сохраняются бюджетные риски, связанные с негативным влиянием геополитических факторов, которые могут оказать влияние на поступление доходов в бюджет. На постоянной основе требуется проведение мониторинга динамики налоговых поступлений. В текущей ситуации мы не можем игнорировать возможные негативные сценарии. Поэтому оценка 2026 года и прогноз на предстоящую трехлетку по собственным доходам формируем в двух вариантах»,— сказала госпожа Енилина.

Согласно представленному слайду, по оценке чиновников, собственные доходы Петербурга в 2026 году могут составить 1,405 трлн рублей. По прогнозу этот показатель в 2027 году достигнет 1,466 трлн рублей, а в 2029 году — 1,66 трлн рублей. Расходы в 2027 году могут составить 1,424 млрд рублей.

Больше всего средств из бюджета в 2027 году планируют выделить на развитие образования (20,5%), транспортной системы (15,9%) и адресную инвестиционную программу (15,7%).

Рабочие совещания с представителями районных администраций начались в этот же день. Проект бюджета на 2027 год собираются вынести на рассмотрение парламента 9 октября.

Константин Леньков