На публичных слушаниях поддержали изменение порядка избрания мэра Ярославля

Проект нового Устава города Ярославля, включающий изменение порядка избрания мэра, поддержали на публичных слушаниях, состоявшихся 6 августа. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

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Нынешний Устав города действует с 1995 года. Разработку нового объяснили необходимостью приведения Устава в соответствие с федеральным законодательством и учета норм областного закона. В новом Уставе сохраняется текущая структура управления городом, а также порядок избрания депутатов муниципалитета и срок их полномочий. При этом в пресс-службе рассказали, что в порядок избрания мэра вносятся изменения.

«Согласно проекту, глава города Ярославля будет избираться муниципалитетом из числа кандидатов, представленных губернатором Ярославской области. При этом обязательным требованием является выдвижение главой региона не менее двух претендентов на этот пост»,— сообщили в пресс-службе.

В декабре 2025 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал закон, подразумевающий такой порядок избрания главы столицы региона. Перед выборами мэра губернатор создает комиссию. Она рассматривает кандидатуры, выдвинутые партиями, представленными в ГД РФ и в Ярославской областной думе, советом муниципальных образований области и общественной палатой региона, а также Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления, а затем представляет их губернатору. Губернатор по итогам своего рассмотрения представляет в муниципалитет не менее двух кандидатов. Из их числа депутаты муниципалитета выбирают мэра.

На публичных слушаниях участники предложили расширить полномочия муниципалитета, а именно дать муниципалитету право согласовывать назначение на должности заместителей мэра и руководителей территориальных органов мэрии. В пресс-службе муниципалитета сообщили, что по итогам обсуждения рекомендации публичных слушаний были приняты большинством голосов. В сентябре проект Устава рассмотрит муниципалитет Ярославля.

Алла Чижова