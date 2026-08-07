В Новороссийске «Терра-Н» работает в штатном режиме

Новороссийский экологический комплекс «Терра-Н» работает в штатном режиме, сообщили в официальном канале предприятия. Утром на объекте возникли неполадки с измерительным оборудованием из-за ночных перебоев с электроснабжением, однако систему восстановили к 08:20.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из-за утреннего простоя на полигоне снизили интервал пропуска транспорта, чтобы ликвидировать образовавшуюся очередь.

В «Терра-Н» уточнили, что одновременно пропускать весь транспорт невозможно из-за необходимости соблюдать технологический процесс обработки отходов и не допускать заторов на территории предприятия. Кроме того, ограничение связано с риском повреждения сетей электроснабжения специализированным транспортом, доставляющим отходы.

По состоянию на 14:00 7 августа предприятие продолжает работу в штатном режиме.

Анна Гречко