Обошлись без лототрона

Санкт-Петербургская избирательная комиссия определила, под каким номером политические партии будут указаны в бюллетене на выборах в Законодательное собрание. По результатам жеребьевки во главе бюллетеня будет «Единая Россия». Замыкать шестерку партий будет «Справедливая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сама процедура жеребьевки отличается от церемонии, состоявшейся на днях в Центральной избирательной комиссии. Вместо большого прозрачного барабана лототрона петербургский избирком использовал непрозрачные конверты с номерами

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Сама процедура жеребьевки отличается от церемонии, состоявшейся на днях в Центральной избирательной комиссии. Вместо большого прозрачного барабана лототрона петербургский избирком использовал непрозрачные конверты с номерами

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Жеребьевка прошла в помещении Санкт-Петербургской избирательной комиссии 7 августа. Среди представителей шести партий, допущенных до выборов, оказалось только два руководителя региональных отделений: коммунист Роман Кононенко и лидер «Зеленых» Кристина Черемных. От «Новых людей» присутствовал руководитель предвыборного штаба Дмитрий Панов. «Единая Россия» отправила на жеребьевку сотрудника городского парламента Ивана Демидова. ЛДПР и «Справедливую Россию» представляли рядовые партийцы.

Сама процедура жеребьевки отличалась от церемонии, состоявшейся на днях в Центральной избирательной комиссии. Вместо большого прозрачного барабана лототрона петербургский избирком использовал непрозрачные конверты с номерами. Как рассказал журналистам глава горизбиркома Максим Мейксин, он с коллегами раздумывал над тем, чтобы тоже воспользоваться лототроном, но все же решили оставить классический метод.

«Мы думали над тем, чтобы купить подобный аппарат, но пока работаем с конвертами, с тем, что можем предложить. Скажем, наиболее открытую и наиболее понятную процедуру выбора и доступную для Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Подумаем (о применении лототрона на следующих выборах.— «Ъ Северо-Запад»), если бюджетные возможности позволят такой аппарат купить и где-то потом хранить, почему нет»,— сказал господин Мейксин.

Сотрудница избиркома разложила конверты на столе. Когда все было готово, господин Мейксин попросил коллегу еще раз перемешать «билеты». На этом он не остановился и решил привлечь к процессу собравшихся представителей СМИ. Свой выбор глава ГИК остановил на корреспонденте «Ъ Северо-Запад», который еще раз перемешал конверты.

Представители партий подходили к столу в порядке регистрации списков кандидатов. Госпоже Черемных из «Зеленых» достался номер пять. Единороссу Демидову — заветная единица. Лидер горкома КПРФ получил «двойку», а Дмитрий Панов из «Новых людей» — «тройку». Представитель «Справедливой России» повторил опыт соратников в ЦИК и вытянул «шестерку». Без интриги к столу подходил член ЛДПР, зарегистрированной последней. В последнем конверте оставался номер четыре.

Участники жеребьевки оказались довольны результатом. Впрочем, порядковый номер в бюллетене особого влияния на итоги выборов не окажут, уверены кандидаты в городской парламент. Такого же мнения придерживается глава горизбиркома Максим Мейксин.

«В моем понимании избиратели приходят с каким-то сформированным мнением и находят ту партию, за которую они хотят проголосовать. Мне кажется, без разницы абсолютно, где она находится. Я по себе могу судить, что, когда я прихожу на выборы, я поддерживаю определенную политическую партию или кандидата. Есть избиратели, которые определяются на избирательном участке, смотрят плакаты, какие-то программы политических партий, кандидатов, но, как правило, в большинстве случаев, мнение сформировано заранее»,— считает он.

Руководство петербургского отделения ЕР к удаче своего партийца отнеслось спокойно. Как рассказал «Ъ Северо-Запад» заместитель главы исполкома ячейки Сергей Григорьев, поощрять Ивана Демидова за первый номер в бюллетене не планируют.

Выборы депутатов Законодательного собрания пройдут с 18 по 20 сентября. Половину депутатского корпуса, 25 человек, изберут по одномандатным округам. Еще 25 человек пройдут в Заксобрание по спискам партий. Регистрацию списков кандидатов прошли все парламентские партии, кроме «Яблока». Также к выборам допущены «Зеленые», которым для регистрации пришлось собирать подписи.

Константин Леньков