Обошлись без лототрона
В Санкт-Петербурге определили места партий в бюллетене по выборам в Заксобрание
Санкт-Петербургская избирательная комиссия определила, под каким номером политические партии будут указаны в бюллетене на выборах в Законодательное собрание. По результатам жеребьевки во главе бюллетеня будет «Единая Россия». Замыкать шестерку партий будет «Справедливая Россия».
Сама процедура жеребьевки отличается от церемонии, состоявшейся на днях в Центральной избирательной комиссии. Вместо большого прозрачного барабана лототрона петербургский избирком использовал непрозрачные конверты с номерами
Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ
Жеребьевка прошла в помещении Санкт-Петербургской избирательной комиссии 7 августа. Среди представителей шести партий, допущенных до выборов, оказалось только два руководителя региональных отделений: коммунист Роман Кононенко и лидер «Зеленых» Кристина Черемных. От «Новых людей» присутствовал руководитель предвыборного штаба Дмитрий Панов. «Единая Россия» отправила на жеребьевку сотрудника городского парламента Ивана Демидова. ЛДПР и «Справедливую Россию» представляли рядовые партийцы.
Сама процедура жеребьевки отличалась от церемонии, состоявшейся на днях в Центральной избирательной комиссии. Вместо большого прозрачного барабана лототрона петербургский избирком использовал непрозрачные конверты с номерами. Как рассказал журналистам глава горизбиркома Максим Мейксин, он с коллегами раздумывал над тем, чтобы тоже воспользоваться лототроном, но все же решили оставить классический метод.
«Мы думали над тем, чтобы купить подобный аппарат, но пока работаем с конвертами, с тем, что можем предложить. Скажем, наиболее открытую и наиболее понятную процедуру выбора и доступную для Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Подумаем (о применении лототрона на следующих выборах.— «Ъ Северо-Запад»), если бюджетные возможности позволят такой аппарат купить и где-то потом хранить, почему нет»,— сказал господин Мейксин.
Сотрудница избиркома разложила конверты на столе. Когда все было готово, господин Мейксин попросил коллегу еще раз перемешать «билеты». На этом он не остановился и решил привлечь к процессу собравшихся представителей СМИ. Свой выбор глава ГИК остановил на корреспонденте «Ъ Северо-Запад», который еще раз перемешал конверты.
Представители партий подходили к столу в порядке регистрации списков кандидатов. Госпоже Черемных из «Зеленых» достался номер пять. Единороссу Демидову — заветная единица. Лидер горкома КПРФ получил «двойку», а Дмитрий Панов из «Новых людей» — «тройку». Представитель «Справедливой России» повторил опыт соратников в ЦИК и вытянул «шестерку». Без интриги к столу подходил член ЛДПР, зарегистрированной последней. В последнем конверте оставался номер четыре.
Участники жеребьевки оказались довольны результатом. Впрочем, порядковый номер в бюллетене особого влияния на итоги выборов не окажут, уверены кандидаты в городской парламент. Такого же мнения придерживается глава горизбиркома Максим Мейксин.
«В моем понимании избиратели приходят с каким-то сформированным мнением и находят ту партию, за которую они хотят проголосовать. Мне кажется, без разницы абсолютно, где она находится. Я по себе могу судить, что, когда я прихожу на выборы, я поддерживаю определенную политическую партию или кандидата. Есть избиратели, которые определяются на избирательном участке, смотрят плакаты, какие-то программы политических партий, кандидатов, но, как правило, в большинстве случаев, мнение сформировано заранее»,— считает он.
Руководство петербургского отделения ЕР к удаче своего партийца отнеслось спокойно. Как рассказал «Ъ Северо-Запад» заместитель главы исполкома ячейки Сергей Григорьев, поощрять Ивана Демидова за первый номер в бюллетене не планируют.
Выборы депутатов Законодательного собрания пройдут с 18 по 20 сентября. Половину депутатского корпуса, 25 человек, изберут по одномандатным округам. Еще 25 человек пройдут в Заксобрание по спискам партий. Регистрацию списков кандидатов прошли все парламентские партии, кроме «Яблока». Также к выборам допущены «Зеленые», которым для регистрации пришлось собирать подписи.